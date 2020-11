© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scomparsa del calciatore Diego Armando Maradona "è una notizia che ha colpito molto anche me". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista al Tg5. "Quando scompare un talento ineguagliabile, un genio del calcio che ha scritto pagine indelebili - ha sottolineato il presidente del Consiglio -, è una mancanza per tutti. Maradona è stato anche un uomo che ha avuto attraverso il calcio un riscatto".(Rin)