Agenzia Entrate: al via dal 2021 comunicazioni meccanismi transfrontalieri (3)

- Il quadro internazionale e la normativa di riferimento. Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in relazione ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica è stato introdotto dalla direttiva 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recepita in Italia con il Decreto legislativo 100/2020. Il 17 novembre 2020 è stato approvato il decreto ministeriale che stabilisce le regole tecniche per l'applicazione del decreto legislativo, compresa l'ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi e i criteri per verificare quando i meccanismi sono diretti a ottenere un vantaggio fiscale. La disciplina si colloca anche nel quadro delle iniziative internazionali avviate sulla base dell'azione 12 del Beps (Base erosion and profit shifting), fra le quali rientrano le misure Ocse per contrastare i meccanismi di aggiramento dello standard comune di comunicazione di informazioni (Common reporting standard - Crs) nonché alle strutture offshore opache e concretizzatesi nel Modello di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni Model mandatory disclosure rules for Crs avoidance arrangements and opaque offshore structures (mdr), approvato dal Comitato affari fiscali dell'Ocse già nel 2018. (Com)