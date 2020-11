Usa: crisi coronavirus, Disney licenzierà 32 mila dipendenti in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Disney prevede di licenziare circa 32 mila dipendenti in più nella prima metà del 2021, dato che la pandemia di coronavirus continua ad assillare le attività del parco a tema. Lo riporta l'emittente "Cnbc". L'azienda ha fatto sapere che i licenziamenti avrebbero colpito principalmente i dipendenti nei suoi parchi a tema. Disney ha subito un forte colpo in questo settore a causa del Covid-19, delle restrizioni e la diminuzione dei visitatori. I suoi parchi Disney World in Florida ha riaperto nel mese di luglio dopo una chiusura di tre mesi, anche se ci sono stati alcuni ridimensionamento. Tuttavia, Disneyland in California rimane chiusa.(Nys)