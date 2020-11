Coronavirus: Usa, esperto prevede che i morti raddoppieranno in pochi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un esperto prevede che i decessi quotidiani di Covid-19 negli Stati Uniti raddoppieranno in pochi giorni. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Quando si guardano le persone che oggi sono ricoverate in ospedale, sono state infettate due settimane fa, forse di più. Quindi ci vogliono circa cinque o sette giorni per diventare sintomatici", ha detto dottor Jonathan Reiner, professore di medicina alla George Washington University. "Di solito, ci vuole circa un'altra settimana per essere abbastanza malati da essere ricoverati in ospedale, quindi sono almeno due settimane, e poi di solito ci vuole un'altra settimana per soccombere alla malattia", ha detto Reiner. "Mi aspetto che il tasso di mortalità giornaliera raddoppi nei prossimi 10 giorni", ha detto. "Vedremo quasi 4 mila morti al giorno".(Nys)