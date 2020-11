Usa: l'arcivescovo Dolan applaude la decisione della Corte Suprema di bloccare le restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Dolan, ha applaudito la decisione della Corte suprema di mercoledì di bloccare le restrizioni alle riunioni religiose messe in atto da New York per impedire la diffusione del coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Le nostre chiese sono essenziali", ha scritto Dolan in un tweet in cui si è congratulato con i gruppi legali che hanno fatto causa alle restrizioni volute dal sindaco Bill de Blasio e dal governatore dello Stato Cuomo. (Nys)