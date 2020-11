Coronavirus: Usa, 2.313 morti nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno subito 2.313 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal sito di approfondimento politico "The Hill". I numeri fanno temere che gli Stati Uniti possano vedere aumentare i decessi dovuti al Covid-19 rispetto a quelli registrati inizialmente in primavera, quando la pandemia ha colpito per la prima volta il paese. L'aumento dei decessi di ieri ha rappresentato un aumento del 57 per cento nella media dei 14 giorni, secondo il "New York Times". La "Washington Post" ha invece riportato che la media di sette giorni di morti è superiore a 1.600. (Nys)