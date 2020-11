Covid: Toti, tutte Regioni chiedono a governo riaperture scuole il 7 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle Regioni sono giunte alcune richieste "univoche al governo" la prima delle quali riguarda le "voci che sono circolate in queste ore circa una possibile riapertura delle scuole medie e superiori. Su questo, tutte le Regioni hanno unanimemente ritenuto di dire al governo che si tratterebbe di una mossa inopportuna in questo momento soprattutto alla vigilia della pausa festiva e in assenza di una seria programmazione di scaglionamento degli ingressi a scuola e con un sistema di trasporto pubblico che oggi prevede una capienza del 50 per cento che andrebbe necessariamente ritoccata". Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, dopo aver partecipato alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia con le Regioni sul nuovo Dpcm. "Le Regioni hanno chiesto unanimemente di procrastinare al 7 di gennaio ogni riapertura di didattica in presenza", ha aggiunto. (Rin)