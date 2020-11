Covid: Toti, in corso confronto Iss-Cts-tecnici Regioni per parametri più snelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' in corso un confronto tra Istituto superiore di sanità, Comitato tecnico scientifico e tecnici delle Regioni sui famosi 21 parametri di rischio e i tre scenari per capire se nel prossimo decreto potranno essere adottare misure più snelle e duttili". Lo ha annunciato in conferenza stampa il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, dopo aver partecipato alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, con le Regioni sul nuovo Dpcm. (Rin)