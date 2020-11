Omicidio Cucchi: Ilaria in aula ricorda anni di battaglie legali "ancora ho paura di minacce" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto spazio della deposizione è stato dedicato al primo processo, definito “finto” durante il quale “si parlava di tutto; della magrezza di Stefano, finanche della sua cagnetta, ma quando l'avvocato Anselmo poneva domande pertinenti alla sua morte venivano fatte opposizioni che venivano accolte”. Di quel processo ricorda la “sentenza, la gioia e gli insulti contro di noi dai familiari degli assolti. "Ricordo - ha detto la sorella della vittima - un dito medio alzato contro di noi". Ha anche parlato dei tentativi maldestri dei vertici dell’Arma di ricomporre lo strappo con la famiglia quando, lo scorso anno, cominciò ad emergere la verità. Ha incontrato due volte il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri. “La prima volta il 18 aprile 2018. Ero stata chiamata la sera prima per un incontro che doveva essere di solidarietà alla nostra famiglia. C'era anche il capo di stato maggiore della difesa Maruccia. Chiesi come mai al maresciallo Roberto Mandolini (condannato poi in primo grado, ndr), fosse permesso insultare me e la mia famiglia sui social senza subire procedimenti disciplinari mentre Riccardo Casamassima e la compagna Maria Rosati, nonostante collaborassero per arrivare alla verità, erano continuamente oggetto di provvedimenti disciplinari. Nistri mi rispose con 'Ognuno di noi ha scheletri nell'armadio' lasciandoci senza parole". (segue) (Rer)