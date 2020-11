Omicidio Cucchi: Ilaria in aula ricorda anni di battaglie legali "ancora ho paura di minacce" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò nonostante la Cucchi ha voluto però sottolineare “non sono contro le istituzioni o forze dell'ordine, altrimenti non avrei fatto tutti questi anni di battaglia". La lotta “l'abbiamo portata avanti anche per difendere la parte buona, che è la stragrande maggioranza, dei carabinieri. La famiglia Cucchi non è contro l'Arma dei carabinieri che non è rappresentata da quella parte" coinvolta nell'omicidio di Stefano e nel successivo depistaggio delle indagini. A seguire è stato chiamato a deporre anche Nicola Minighini, l'agente della polizia penitenziaria che il 16 ottobre 2009 prese in carico in tribunale a Roma dai carabinieri della stazione Appio l'arrestato Stefano Cucchi morto il 22 ottobre successivo in seguito alle ferite riportate nel pestaggio. "Camminava da solo, era magro - ha aggiunto - ma aveva segni sul volto e sugli occhi. Quando gli chiesi se aveva problemi, mi disse che aveva mal di testa e un dolore al fianco. Lo feci quindi visitare dal medico del tribunale in attesa della traduzione in carcere a Regina Coeli". (segue) (Rer)