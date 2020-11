Omicidio Cucchi: Ilaria in aula ricorda anni di battaglie legali "ancora ho paura di minacce" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Minighini assolto, come i suoi colleghi nel corso del primo processo Cucchi, è stato ascoltato oggi nell'aula bunker di Rebibbia. "Dal 22 ottobre 2009 - ha detto Minighini - cambia la mia vita; da che ero servitore dello Stato, sono diventato una belva, uno che ha massacrato un ragazzo. Il campanello di allarme si fece sentire quando si diceva che gli uomini in divisa fossero coinvolti nella morte del ragazzo, ma nessuno diceva di che colore fosse questa divisa. E noi ci chiedevamo perché non si dicesse che la divisa non era la nostra". Si arriva a loro perché "il 3 novembre - ricostruisce il teste - un testimone, una persona arrestata, e che era nelle camere di sicurezza nelle stesse ore in cui c'era Stefano Cucchi, fu sentito e disse che aveva sentito un rumore e che poteva essere il rumore di calci e pugni". L'incubo sono i giornalisti. "In quel periodo ho dovuto nascondermi. I giornalisti mi cercavano in tribunale dove lavoravo, conoscevano il mio nome e quello dei miei colleghi ancora prima che ci venisse comunicato qualcosa". Poi arriva l'avviso di garanzia. "Mia moglie la notizia dell'avviso di garanzia la apprende dal telegiornale mentre io, al lavoro - racconta Minighini -, accompagnavo il pm titolare delle indagini a ispezionare le camere di sicurezza dove era stato portato Cucchi, che ci rassicurava sulla nostra posizione", ha sottolineato ancora Minighini. I loro nomi erano di dominio pubblico. "La notte la gente ci citofonava a casa dicendo che eravamo bastardi, infami, che i nostri figli dovevano fare la stessa fine. Ho dovuto cambiare la scuola ai figli. Siamo stati perseguitati da innocenti". Il rischio di crollare psicologicamente era sempre dietro l'angolo. "Al mio collega gli hanno dovuto togliere la pistola perché si stava per sparare. Per noi della penitenziaria questa accusa era troppo infamante". (segue) (Rer)