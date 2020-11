Omicidio Cucchi, Ilaria in aula ricorda anni di battaglie legali: "Ancora ho paura delle minacce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ore di deposizione per portare fuori la verità dalla nebbia di 11 anni di dolore, ingiustizie e bugie. Ilaria Cucchi ha deposto oggi nell’aula bunker del carcere di Rebibbia a Roma nel corso del processo che vede otto carabinieri imputati per il depistaggio alle indagini sulla morte del fratello Stefano. Rispondendo alle domande del suo avvocato, Fabio Anselmo, ha ripercorso la vicenda fin dal momento dell’arresto del fratello da parte dei carabinieri avvenuto il 15 ottobre 2009, passando per i momenti successivi alla morte avvenuto il 22 ottobre in ospedale Pertini, alle indagini e via via alle 146 udienze dei processi “veri e finti” a cui ha assistito. "Non perdonerò mai" chi ha permesso "che mio fratello Stefano morisse, solo come un cane, pensando che la sua famiglia lo avesse abbandonato" ha detto Ilaria Cucchi mostrando in aula la foto del cadavere del fratello.Molto spazio della deposizione è stato dedicato al primo processo, definito “finto” durante il quale “si parlava di tutto; della magrezza di Stefano, finanche della sua cagnetta, ma quando l'avvocato Anselmo poneva domande pertinenti alla sua morte venivano fatte opposizioni che venivano accolte”. Di quel processo ricorda la “sentenza, la gioia e gli insulti contro di noi dai familiari degli assolti. "Ricordo - ha detto la sorella della vittima - un dito medio alzato contro di noi". Ha anche parlato dei tentativi maldestri dei vertici dell’Arma di ricomporre lo strappo con la famiglia quando, lo scorso anno, cominciò ad emergere la verità. Ha incontrato due volte il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri. “La prima volta il 18 aprile 2018. Ero stata chiamata la sera prima per un incontro che doveva essere di solidarietà alla nostra famiglia. C'era anche il capo di stato maggiore della difesa Maruccia. Chiesi come mai al maresciallo Roberto Mandolini (condannato poi in primo grado, ndr), fosse permesso insultare me e la mia famiglia sui social senza subire procedimenti disciplinari mentre Riccardo Casamassima e la compagna Maria Rosati, nonostante collaborassero per arrivare alla verità, erano continuamente oggetto di provvedimenti disciplinari. Nistri mi rispose con 'Ognuno di noi ha scheletri nell'armadio' lasciandoci senza parole".Ciò nonostante la Cucchi ha voluto però sottolineare “non sono contro le istituzioni o forze dell'ordine, altrimenti non avrei fatto tutti questi anni di battaglia". La lotta “l'abbiamo portata avanti anche per difendere la parte buona, che è la stragrande maggioranza, dei carabinieri. La famiglia Cucchi non è contro l'Arma dei carabinieri che non è rappresentata da quella parte" coinvolta nell'omicidio di Stefano e nel successivo depistaggio delle indagini. A seguire è stato chiamato a deporre anche Nicola Minighini, l'agente della polizia penitenziaria che il 16 ottobre 2009 prese in carico in tribunale a Roma dai carabinieri della stazione Appio l'arrestato Stefano Cucchi morto il 22 ottobre successivo in seguito alle ferite riportate nel pestaggio. "Camminava da solo, era magro - ha aggiunto - ma aveva segni sul volto e sugli occhi. Quando gli chiesi se aveva problemi, mi disse che aveva mal di testa e un dolore al fianco. Lo feci quindi visitare dal medico del tribunale in attesa della traduzione in carcere a Regina Coeli".Minighini assolto, come i suoi colleghi nel corso del primo processo Cucchi, è stato ascoltato oggi nell'aula bunker di Rebibbia. "Dal 22 ottobre 2009 - ha detto Minighini - cambia la mia vita; da che ero servitore dello Stato, sono diventato una belva, uno che ha massacrato un ragazzo. Il campanello di allarme si fece sentire quando si diceva che gli uomini in divisa fossero coinvolti nella morte del ragazzo, ma nessuno diceva di che colore fosse questa divisa. E noi ci chiedevamo perché non si dicesse che la divisa non era la nostra". Si arriva a loro perché "il 3 novembre - ricostruisce il teste - un testimone, una persona arrestata, e che era nelle camere di sicurezza nelle stesse ore in cui c'era Stefano Cucchi, fu sentito e disse che aveva sentito un rumore e che poteva essere il rumore di calci e pugni". L'incubo sono i giornalisti. "In quel periodo ho dovuto nascondermi. I giornalisti mi cercavano in tribunale dove lavoravo, conoscevano il mio nome e quello dei miei colleghi ancora prima che ci venisse comunicato qualcosa". Poi arriva l'avviso di garanzia. "Mia moglie la notizia dell'avviso di garanzia la apprende dal telegiornale mentre io, al lavoro - racconta Minighini -, accompagnavo il pm titolare delle indagini a ispezionare le camere di sicurezza dove era stato portato Cucchi, che ci rassicurava sulla nostra posizione", ha sottolineato ancora Minighini. I loro nomi erano di dominio pubblico. "La notte la gente ci citofonava a casa dicendo che eravamo bastardi, infami, che i nostri figli dovevano fare la stessa fine. Ho dovuto cambiare la scuola ai figli. Siamo stati perseguitati da innocenti". Il rischio di crollare psicologicamente era sempre dietro l'angolo. "Al mio collega gli hanno dovuto togliere la pistola perché si stava per sparare. Per noi della penitenziaria questa accusa era troppo infamante".Il gestaccio alla famiglia Cucchi il giorno della sentenza lo ha mortificato. "Quel dito medio" alzato dal parente di un infermiere imputato verso la famiglia Cucchi alla lettura della sentenza di primo grado che aveva assolto gli agenti della penitenziaria "era un'offesa anche per noi. Per quel gesto, nonostante l'assoluzione in primo grado, dovemmo uscire dal tribunale scortati dalla polizia". Nonostante le assoluzioni in primo e secondo grado, "nessuno del ministero da cui gli agenti della penitenziaria dipendono, o dai vertici dei carabinieri, si è mai fatto sentire". Per Nicola Minighini la delusione principale, a quanto ha riferito, è esser stato "tradito da un altro servitore dello Stato, che falsifica atti, dice il falso per far ricadere la colpe su di me. Atteggiamento che mi aspetto da un criminale, ma non da un mio collega". (Rer)