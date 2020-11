© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi me l'ha fatto fare? Non è nelle mie corde e nel mio temperamento chiedermelo. Tuttavia mi chiedo ogni giorno cosa posso fare di più per il Paese, per aiutare una comunità che in questo momento è sofferente". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista al Tg5.(Rin)