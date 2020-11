Usa: Cuomo contro la Corte Suprema, sulle restrizioni anti-Covid ha espresso la sua ideologia conservatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha criticato la nuova maggioranza conservatrice della Corte Suprema per aver votato contro le restrizioni anti-Covid relative alle chiese e i luoghi di culto. Lo riporta "Usa Today". Cuomo ha detto di ritenere che la sentenza "sia stata davvero solo un'opportunità per la corte di esprimere la sua filosofia e la sua politica" e di aver fatto una "dichiarazione" con il voto. I cinque conservatori della corte, tra cui il giudice Amy Coney Barrett, che è stato confermato poco prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre e ha sostituito il giudice liberale Ruth Bader Ginsburg, si sono pronunciati contro le misure di New York. Il giudice capo John Roberts e i tre giudici liberali della corte erano in minoranza. La sentenza sospende le restrizioni di New York che limitavano a 10 e 25 persone la capacità delle chiese, a seconda del grado in cui le aree dello Stato stavano sperimentando alte ondate di coronavirus. "Sappiamo chi ha nominato alla corte. Conosciamo la loro ideologia", ha aggiunto Cuomo. (Nys)