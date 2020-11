Usa: Trump, andrò in Georgia prima del ballottaggio per il Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che si recherà in Georgia per sostenere i candidati repubblicani al Senato in vista delle elezioni del 5 gennaio. "Parlando della Georgia, ci andrò", ha detto Trump dopo la sua telefonata in videoconferenza del Ringraziamento con i membri del servizio militare americano, mentre protestava contro l'integrità dei risultati elettorali dello stato. L'addetto stampa della Casa Bianca Judd Deere ha detto che la visita del Presidente è prevista per sabato 5 dicembre. "Forse ci andrò due volte", ha detto Trump a un certo punto, notando che gli piacerebbe farlo in uno stadio, "Ma non si può, per via di Covid". (Nys)