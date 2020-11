Scostamento: Boccia, voto parlamento segnale di forte coesione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il voto unanime in parlamento è la risposta che il Paese attendeva in un momento così. Unità e coesione nazionale sono fondamentali per uscire prima e meglio dall’emergenza sanitaria, per rafforzare la coesione sociale e affrontare i principali nodi economici". Lo afferma, in una nota, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia al termine del confronto tra governo, Regioni, Anci e Upi. "La Conferenza Stato Regioni, dove ci sono rappresentanti di diverse appartenenze politiche, ha già dato prova concreta del fatto che sulle decisioni riguardanti il bene del Paese occorre perseguire l'unità - aggiunge -. È da salutare con grande soddisfazione quindi la decisione della coalizione di centrodestra perché come ha ricordato il presidente Mattarella da questa crisi immensa usciremo prima e bene solo se rimarremo uniti, pur con le nostre diversità, sotto un'unica bandiera, quella dell'Italia. Le proposte dell'opposizione saranno sicuramente oggetto di grande attenzione anche su altre materie nei prossimi giorni". (Com)