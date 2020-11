Scostamento: Conte, maggioranza ancora più coesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto sullo scostamento di Bilancio, la maggioranza di governo è ancora più coesa. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista al Tg5. "Oggi - ha spiegato - non ha rischiato Conte perché le forze di maggioranze sono coese e ben salde e non ha rischiato il presidente Berlusconi che ha sempre dimostrato un'apertura al dialogo. Oggi la politica ha dato un segnale importante e bello per tutto il paese".(Rin)