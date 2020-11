Agenzia Entrate: al via dal 2021 comunicazioni meccanismi transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via dal 2021 le prime comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica, in attuazione della direttiva Ue 2018/822 (Dac6). Un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce le istruzioni operative per gli intermediari e i contribuenti, completando così il quadro delle regole già fissate con il Decreto legislativo 100/2020 e il decreto ministeriale del 17 novembre 2020. Il provvedimento definisce i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni soggette a obbligo di notifica e fissa le regole per la successiva trasmissione delle informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate alle Autorità competenti degli altri Stati Ue. (segue) (Com)