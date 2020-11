Agenzia Entrate: al via dal 2021 comunicazioni meccanismi transfrontalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che cosa comunicare e quando. Gli intermediari e gli operatori sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i cosiddetti "meccanismi transfrontalieri con obbligo di notifica", ovvero schemi, accordi o progetti, riguardanti l'Italia e una o più giurisdizioni estere, che presentano determinate caratteristiche e diretti a ottenere vantaggi fiscali. Le comunicazioni vanno effettuate entro 30 giorni dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione o avviato oppure dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per la sua attuazione. Come si effettua la comunicazione. La comunicazione va effettuata, anche tramite incaricati, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel. Nella comunicazione va riportata anche una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero col nome con cui è comunemente noto e una sua descrizione astratta. Le prime scadenze. Il provvedimento stabilisce che la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri relativi al periodo tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 vada effettuata entro trenta giorni a decorrere dal 1 gennaio 2021. Inoltre, la prima relazione periodica relativa a meccanismi commerciabili, per i quali gli intermediari presentano ogni tre mesi una relazione periodica, deve essere presentata dagli intermediari all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2021. Infine, per quanto riguarda il periodo tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, le comunicazioni vanno effettuate entro il 28 febbraio 2021. (segue) (Com)