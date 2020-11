Usa: Trump, concederò sconfitta se collegio elettorale confermerà voto per Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donald Trump ha detto che lascerà la Casa Bianca se il collegio elettorale dimostrerà di avere una maggioranza per il presidente democratico eletto Joe Biden. È il momento in cui il presidente uscente si è più avvicinato al riconoscimento della sconfitta alle elezioni del 3 novembre, riporta il "Guardian". Biden ha vinto le elezioni presidenziali con 306 voti del collegio elettorale - molti di più dei 270 richiesti - rispetto ai 232 di Trump. Biden è anche in testa a Trump per oltre sei milioni nel conteggio dei voti popolari. Trump si è finora rifiutato di concedere la vittoria all'avversario, facendo invece una serie di affermazioni infondate su presunte frodi elettorali e lanciando cause legali per contestare i risultati in diversi Stati come la Pennsylvania e il Michigan. I nuovi commenti di Trump arrivano ai giornalisti riuniti alla Casa Bianca durante il tradizionale discorso del Giorno del Ringraziamento. Tuttavia, Trump ha detto che sarebbe stato difficile per lui ammettere nelle attuali circostanze e si è rifiutato di dire se avrebbe partecipato all'inaugurazione di Biden, prevista per il 20 gennaio. "Questa elezione è stata una frode", ha insistito Trump. (Nys)