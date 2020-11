Usa: Trump contraddice gli esperti, riunitevi per il Ringraziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'annuale proclamazione del Ringraziamento il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha invitato i suoi concittadini a "radunarsi" per la festa, anche se gli esperti sanitari hanno esplicitamente messo guardia contro questa possibilità. Lo riporta l'emittente "Cnn". La linea finale del proclama, pubblicata sera dall'ufficio stampa della Casa Bianca, recita: "Incoraggio tutte le persone a riunirsi, nelle case e nei luoghi di culto, per offrire una preghiera di ringraziamento a Dio per le nostre numerose benedizioni" Gli esperti di salute pubblica avvertono che il Ringraziamento potrebbe essere un evento scatenante gravi contagi. E i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie raccomandano di non viaggiare per il Ringraziamento, in modo prevenire l'ulteriore diffusione del coronavirus. (Nys)