Conte auspica Rt all'1 già domani e annuncia: "Regioni passeranno da rosse a arancioni o gialle"

- Per contenere i contagi da coronavirus è necessario "fare ancora sacrifici". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in una intervista al Tg5, durante la quale ha spiegato: "non possiamo abbassare la guardia. Gli italiani sono consapevoli che sarà un Natale diverso, altrimenti significherebbe esporci a una terza ondata". Il premier si è però detto fiducioso sul calo dei contagi. "Domani è una giornata importante - ha affermato - mi aspetto un Rt (indice di contagio) all'1. Sarebbe un segnale importante della riduzione del contagio. E mi aspetto anche che molte regioni che ora sono rosse diventino arancioni o gialle. Sarebbe un bel segnale".In merito al Recovery fund ha detto di essere "fiducioso che il Consiglio europeo di dicembre sarà quello risolutivo". "Ungheria e Polonia, che stanno ponendo un veto, lo supereranno, ne sono convinto - ha aggiunto il premier - E' anche nel loro interesse".Venendo allo scostamento di Bilancio ha auspicato che il voto bipartisan sia il primo passo verso un dialogo che duri nel tempo. "Sono ben lieto di questa giornata, avevo dichiarato che il tavolo di confronto sarebbe rimpasto sempre aperto all'opposizione - ha aggiunto-. Auspico che questo dialogo nel rispetto dei ruoli, con la maggioranza che deve sostenere il governo e l'opposizione che deve dare il suo contributo critico, ci sia. Questo contributo critico dell'opposizione fa bene al Paese".Sulla morte di Diego Armando Maradona ha aggiunto "è una notizia che ha colpito molto anche me". "Quando scompare un talento ineguagliabile, un genio del calcio che ha scritto pagine indelebili - ha sottolineato il presidente del Consiglio -, è una mancanza per tutti. Maradona è stato anche un uomo che ha avuto attraverso il calcio un riscatto". (Rin)