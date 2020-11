© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala e gli assessori Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civili), Marco Granelli (Mobilità) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica) intervengono alla terza edizione degli Stati Generali dell'Ingegneria dal titolo "Milano 2021: riprogrammiamo il futuro".Diretta Facebook dalla pagina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (dalle 14 alle 17.30)VARIECgil, Cisl e Uil della Lombardia fanno il punto sull’andamento infortunistico, l’attuazione dei protocolli di sicurezza e la piattaforma sindacale unitaria, recentemente presentata a Regione Lombardia, per il rafforzamento dell’attività di controllo e prevenzione. Intervengono rls, rlst della Lombardia, i segretari regionali delle confederazioni, Eloisa Dacquino (Uil Lombardia), Pierluigi Rancati (Cisl Lombardia) e Massimo Balzarini (Cgil Lombardia).Diretta al link https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCTDSrQJAf3PAoMV08RG1QxA (ore 9.30)Primo evento “Milano Life Sciences Forum”, appuntamento annuale di Assolombarda dedicato alle scienze della vita. Intervengono, tra gli altri, Sergio Dompé, vicepresidente Assolombarda con delega alle Life Sciences; Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia; Gianfelice Rocca, special advisor Life Sciences-Confindustria; Giuseppe Ruocco, segretario generale, del ministero della Salute.Diretta su “Genio & Impresa” https://genioeimpresa.it/article/6140/milano-life-science-forum-2020-live-events/?source=press (ore 10.30)Prima giornata della terza edizione degli Stati generali dell’Ingegneria. In apertura i saluti del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente dell’Ordine ingegneri della provincia di Milano Bruno Finzi. A seguire intervengono, tra gli altri, gli assessori comunali Roberta Cocco (Trasformazione digitale e Servizi civici), Marco Granelli (Mobilità e Lavori pubblici) e Pierfrancesco Maran (Urbanistica, Verde e Agricoltura); Carmelo Iannicelli, presidente commissione telecomunicazioni Oim; Marco Gay, presidente Anitec-Assinform; Salvatore Lombardo, dg Infratel - Mise; Salvatore Crapanzano, presidente commissione Infrastrutture Oim e Demetrio Scopelliti, direttore pianificazione urbana di Amat.Diretta Facebook dalla pagina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (dalle 14 alle 17.30)Forum “Imprese vincenti. Resilienza, innovazione e sostenibilità per l’eccellenza imprenditoriale e il rilancio della crescita dell’Italia”, organizzato da Intesa Sanpaolo. Intervengono, tra gli altri, Gregorio De Felice, chief economist e responsabile studi e ricerche di Intesa Sanpaolo; Valerio De Molli, managing partner e ceo The European House - Ambrosetti; Silvia Candiani, ad di Microsoft Italia; Roberto Crippa, executive vice president Technoprobe; Piero Di Lorenzo, presidente e ad Irbm; Silvia Merlo, ad Merlo Group; Massimo Pavin, presidente e ceo Sirmax e Stefano Barrese, responsabile Divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo.Diretta streaming sul sito gruppo.intesasanpaolo.com (ore 17.00)(Rem)