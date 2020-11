© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 27 novembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 8.30- riunione in videoconferenza della V Commissione. Odg: Revisione criteri razionalizzazione scuole dell'infanzia comunali (petizione ai sensi dell'art. 12 dello Statuto).Ore 10 - Videoconferenza stampa di presentazione delle celebrazioni per la festa nazionale della Romania. Interviene l'assessore ai Diritti Marco GiustaOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Smart City, I e Servizi Pubblici Locali. Odg: Audizione del CSI Piemonte sulle attività 2020 ed impatto dell'emergenza sanitaria, sullo stato di attuazione del piano operativo 2020 in funzione del piano triennale e sull'arrivo dei nuovi consorziati.REGIONEore 9:30 e 14:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. (Rpi)