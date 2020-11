Banche: Unicredit soddisfa ampiamente requisiti capitale Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit soddisfa ampiamente i requisiti di capitale della Bce. A seguito della comunicazione ricevuta dalla Banca Centrale europea in relazione al completamento del Supervisory review and evaluation process (Srep) del 2020, il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement (P2R) è confermato in 175 punti base, spiega una nota I requisiti di capitale per Unicredit, su base consolidata, sono rimasti inalterati rispetto all'anno precedente. Tuttavia, in virtù della decisione della Bce del 12 marzo 2020 (anticipazione dell'adozione dell'articolo 104a 1 della Crdv), e della riduzione del Countercyclical Capital Buffer, i requisiti di capitale di Unicredit per il 2021 sono i seguenti: 9,03 per cento Cet1 ratio; 10,85 per cento Tier 1 ratio; 13,29 per cento Total capital ratio. I coefficienti di capitale sopra riportati includono il Combined buffer requirement, da soddisfarsi con strumenti di capitale primario Cet1, composto da 2,50 per cento capital conservation buffer (Ccb), 1 per cento G-Sib buffer e 0,04 per cento Countercyclical capital buffer (Ccyb). (Com)