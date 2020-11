Covid: Miozzo (Cts), con queste cifre azzardato cenone di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è la prima emergenza sanitaria in epoca di social media e il vero problema sono le fake news di carattere scientifico come quella per cui se bevi acqua e candeggina ti disinfetti o che il virus è arrivato con un meteorite da Marte. Il mondo scientifico si deve confrontare con questa drammatica realtà e si perde un'enorme quantità di tempo a interloquire e spiegare che il meteorite non porta nessun virus". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo, a "Otto e mezzo" su La7. "E' evidente che con le cifre che abbiamo anche oggi, con una curva che sembra aver raggiunto il plateau e che è in lento declino, passare un natale ordinario con il cenone è piuttosto azzardato - ha spiegato -. Noi facciamo i calcoli con i numeri, poi è la politica che deve prendere le misure facendo i conti con la realtà". Quanto al commissario alla sanità calabrese, Miozzo ha aggiunto: "Catanzaro? Io e mia moglie avremo passato un decimo della nostra vita nella nostra residenza". Sulle affermazioni del leader della Lega Matteo Salvini secondo cui la sua nomina a commissario in Calabria sarebbe una follia, Miozzo ha risposto: "Certamente sarebbe un po' una follia per me, ma se uno non fosse un po' matto non farebbe certe cose. Ma lasciamo discutere la politica e le istituzioni e prendano le decisioni che devono".(Rin)