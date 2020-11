Viabilità: su A1 incidente mortale tra Melegnano e bivio A58, tratto temporaneamente chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima delle ore 19.15, sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Melegnano e il bivio con A58 Teem in direzione Bologna a seguito di un incidente che ha visto coinvolte due autovetture all'altezza del km 9+900. Nell'incidente una persona è deceduta e altre due sono rimaste ferite. Lo fa sapere in una nota Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione secondo tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registra un chilometro di coda in direzione Bologna. Agli utenti diretti verso Bologna, dopo l'uscita a Melegnano, Autostrade consiglia di proseguire lungo la SS9 Via Emilia in direzione Bologna e di rientrare in A1 a Lodi. (com)