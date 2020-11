Med Forum: Al Malki, “insensato” dire che accetteremo accordi di Abramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che l’Autorità nazionale palestinese stia rimandando gli ambasciatori precedentemente ritirati da Emirati Arabi Uniti e Bahrein “non ha nulla a che vedere” con l’accettazione degli Accordi di Abramo firmati dai due paesi arabi con Israele. Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Malki, in una conferenza stampa virtuale durante la sesta edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Rispondendo a una domanda sulle parole del ministro di Stato agli Affari esteri emiratino, Anwar Gargash, secondo cui l’Anp si starebbe preparando ad accettare le normalizzazioni fra Paesi arabi e Israele, Al Malki ha ribadito: “Siamo noi che abbiamo detto di no agli Accordi di Abramo, siamo noi che abbiamo rifiutato l’Accordo del secolo e interrotto i contatti con l’amministrazione Trump per tre anni”; per questo, l’idea che con la fine dell’amministrazione Trump l’Anp li accetterà “è insensata, inaccettabile, scorretta”, ha aggiunto. (Res)