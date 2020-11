Libia: Agostini, Irini parte dello sforzo europeo per la pace nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione Eunavfor Med “Irini” è parte dello sforzo europeo per raggiungere la pace in Libia. Lo ha dichiarato oggi l'operation commander di Irini, ammiraglio Fabio Agostini, nella conferenza stampa organizzata nell’ambito della nona edizione di Shade Med - "Shared Awareness and De-confliction for the Mediterranean Sea", la conferenza ospitata dall'operazione europea. Agostini ha ricordato che la missione “Irini” (pace in greco) è stata lanciata dopo le decisioni prese alla conferenza di Berlino sulla Libia avvenuta nel gennaio 2019, osservando che l’operazione non è la sola “strada” individuata dal processo di Berlino che prevede una serie di altre azioni sul piano economico, sociale, di sicurezza e di organizzazione statuale. “Noi siamo solo una parte di questo processo iniziato a Berlino”, ha sottolineato Agostini, evidenziando come “Irini” sia ad oggi la sola operazione che provvede al attuare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull’embargo delle armi. (segue) (Res)