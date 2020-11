Trasporti: Mit, via libera a mezzi pesanti anche nel prossimo fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto firmato oggi dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, gli autotrasportatori potranno circolare liberamente anche nel prossimo fine settimana del mese. E' quanto si legge in una nota del Mit. In particolare, i mezzi adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane. Resta inoltre ancora valida, e lo sarà fino a nuovo provvedimento governativo, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale. Una disposizione ancora una volta resa necessaria dall’emergenza Coronavirus e dalla necessità di agevolare il sistema dei trasporti e i flussi di traffico. (Com)