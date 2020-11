Germania: “Handelsblatt”, perché il Paese vuole essere leader mondiale batterie e-auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania aspira a divenire il leader mondiale nello sviluppo e produzione della batterie per le auto elettriche. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, elencando cinque ragioni per cui il Paese ha questo obiettivo. In primo luogo, si tratta della vicinanza delle aziende automobilistiche tedesche, impegnate con decisione nella transizione verso l'elettromobilità. È, infatti, “più semplice ed efficiente” produrre le batterie presso l'impianto che realizzerà gli autoveicoli. Non a caso, a Gruenheide presso Berlino, Tesla sta realizzando la fabbrica in cui produrrà sia batterie sia automobili alimentate a energia elettrica. Secondariamente, vi è da considerare che la Germania può divenire il maggiore mercato di vendita per le auto elettriche e ibride plug-in. Con un totale di oltre 200 mila nuove immatricolazioni, nel 2020 il Paese detiene una quota del 27,2 per cento del mercato europeo dell'elettromobilità. Vi sono poi da considerare i finanziamenti pubblici per la produzione delle batterie delle e-auto. Ulteriori fattori che spingono la Germania alla ricerca del primato nel settore sono la manodopera a basso costo e la disponibilità di lavoratori qualificati. (Geb)