Legge Bilancio: Lega, ennesimo schiaffo a nostri militari

- "Ennesimo schiaffo del governo Conte ai nostri militari. Bocciato il nostro pacchetto di emendamenti in commissione Difesa della Camera, impegnata nel parere alla legge di bilancio, per garantire loro indennità maggiori ed equiparazioni con valori e livelli delle altre Forze di Polizia. Ancora una volta l'esecutivo Pd-5S-Renzi sbatte loro la porta in faccia". Lo affermano, in una nota, i deputati Lega in commissione Difesa Roberto Paolo Ferrari (capogruppo), Fabio Massimo Boniardi, Pina Castiello, Marica Fantuz, Lorenzo Fontana, Claudia Gobbato, Tiziana Piccolo, Erik Pretto, Francesco Zicchieri. "Avevamo proposto anche il cablaggio per scuole e accademie militari e più risorse per portare le ore di straordinario a 70 come previsto per le altre forze di polizia. Rifiutata anche la richiesta di assunzione del personale degli arsenali di La Spezia, Brindisi e Augusta. Una vergogna - aggiungono -. Non ci arrendiamo. Continueremo a proporre modifiche in questo senso al testo della Manovra per i nostri militari che lavorano giorno e notte per la sicurezza del nostro Paese".(Com)