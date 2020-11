Ue: Giorgetti (Lega), crisi offre opportunità di riflettere su ciò che Europa potrà essere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso "offre un'unica, vera, opportunità e cioè di fare una riflessione critica su quello che l'Europa potrà essere". Lo ha detto il responsabile Esteri e deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti, nel corso della presentazione del nuovo numero de "Le sfide" organizzata dalla Fondazione Craxi. "Se c'è la democrazia di votare un governo, ma non la libertà per il governo votato di fare politiche diverse di quelle prescritte dal medico curante o dall'ingegner nucleare", ha osservato. (Rin)