Mediterraneo: Sereni, pandemia ha reso regione più fragile, Italia vuole favorire dialogo

- La pandemia di Covid-19 sta colpendo il mondo intero ma nel Mediterraneo ci troviamo di fronte ad "una situazione particolarmente fragile”. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri Marina Sereni intervenendo alle consultazioni strategiche dell’Iniziativa Ocse-Mena per la governance e per gli investimenti per lo sviluppo. L’Iniziativa mira a creare programmi di formazione di governance comuni tra i Paesi europei e quelli dell’area mediterranea e mediorientale. “Secondo l'Fmi - ha spiegato Sereni - il Pil della regione diminuirà del 5,7 per cento quest’anno, ma nei Paesi dell’area in situazione di conflitto potrebbe scendere del 13 per cento. Lo scenario regionale mostra un elevato livello di polarizzazione e una crescente frammentazione sociale, con un tasso di disoccupazione che vede più di un quarto dei suoi giovani e più di un terzo delle sue donne fuori dal mercato del lavoro". Sereni ha aggiunto che "la strategia italiana nel Mediterraneo vuole mantenere vivo il dialogo nella regione proseguire sulla strada della cooperazione, dell’azione di riforma e del sostegno finanziario per la ripresa post-Covid, anche attraverso Iniziative come il programma Ocse-Mena. A questo scopo, il Centro di formazione Ocse-Mena di Caserta, attivo dal 2012 a supporto della componente governance, può rappresentare uno strumento importante”. (segue) (Res)