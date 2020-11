Med Forum: Al Malki, con Obama non è stata trovata soluzione in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I palestinesi ricordano due momenti dell’amministrazione di Obama: il discorso tenuto all’inizio del primo mandato all’università del Cairo, e le dichiarazioni fatte nel dicembre 2016, riguardo alla risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza Onu. Negli otto anni trascorsi fra le due date “nulla è stato fatto” per trovare una soluzione alla situazione israelo-palestinese, incluso il blocco della Striscia di Gaza. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Malki, in una conferenza stampa virtuale tenutasi in occasione della sesta edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, promossa dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Nonostante l’amministrazione democratica di Obama non abbia sbloccato la situazione, l’Anp è ottimista: “(Donald) Trump è alle nostre spalle, ci siamo liberati di lui e delle sue politiche insensate”, ha ribadito Al Malki. Il ministro palestinese ha auspicato che tutte le parti siano disposte a lavorare “seriamente”, citando fra gli attori coinvolti anche l’Unione europea e il mondo arabo. “C’è un’opportunità e dobbiamo usarla”, ha concluso il ministro. (Res)