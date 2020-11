Covid: Ats Milano replica a Pd, sistema garantisce tamponi tempestivi per sintomatici e controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema oggi garantisce appuntamenti tempestivi per i casi sintomatici e per i tamponi di controllo". Così Ats Città metropolitana di Milano in una nota replica al Pd, che ha denunciato che il drive-through di Niguarda è "di fatto inutilizzato". "Tutti i pazienti segnalati come sospetti dai medici di medicina generale - assicura l'agenzia di tutela della salute - riescono ad ottenere il tampone molecolare nelle 24 ore successive alla segnalazione. La prenotazione può essere fatta dal medico di medicina generale, che segnala il caso, o dallo stesso paziente che può prenotare autonomamente il tampone tramite una app dedicata. Il nostro call center sta convocando i cittadini che hanno iniziato la quarantena il 10, 11 e 12 novembre, ma i 29.042 pazienti positivi al Covid che utilizzano il portale Milano Cor (https://milanocor.ats-milano.it/) possono prenotare il proprio tampone fin dal decimo giorno di quarantena. A questo risultato hanno contribuito il consistente aumento del numero di posti per esecuzione di tamponi messi a disposizione dagli erogatori pubblici e privati presenti in Ats Città Metropolitana di Milano e, per fortuna, la forte riduzione del numero di nuove segnalazioni di casi sospetti da parte dei medici di famiglia". (segue) (com)