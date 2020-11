Covid: Ats Milano replica a Pd, sistema garantisce tamponi tempestivi per sintomatici e controlli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in programma - annuncia Ats Città metropolitana di Milano - anche novità riguardo ai drive through di Trenno e di Linate, gestiti in collaborazione con l'esercito e l'aeronautica militare. Fino ad oggi la loro principale attività riguarda l'esecuzione di test rapidi antigenici per l'ambito scolastico. Anche in questo caso, i provvedimenti dell'attività scolastica residenziale ha determinato una forte riduzione del numero di nuovi casi: mentre nelle prime settimane di novembre richiedevano un tampone oltre 2.500 pazienti con età minore di 18 anni al giorno, oggi la richiesta è di poche centinaia di test rapidi. Questi elementi ci permetteranno nei prossimi giorni di avviare, presso i drive through, lo screening degli operatori delle strutture residenziali e semiresidenziali sociosanitarie e socioassistenziali (per esempio operatori di asili nido, centri diurni disabili e anziani, ecc) previsto dalla delibera regionale". "Se i dati si manterranno, come speriamo, positivi, potremo nelle prossime settimane aprire nuovamente la possibilità di prenotazione di tamponi di controllo anche ai contatti stretti di caso dopo dieci giorni di quarantena", conclude la nota dell'agenzia di tutela della salute. (com)