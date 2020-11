Terapie intensive in calo, Arcuri: "E' un segno di speranza, vaccini a partire da metà gennaio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta da molto tempo il numero delle terapie intensive occupate mostra rispetto a ieri una diminuzione. Questo è un segno di speranza e testimonianza che le misure messe in campo stanno iniziando a produrre effetti. Lo ha detto il commissario all'emergenza Domenico Arcuri nel corso di una conferenza stampa. "Se il processo di autorizzazione" da parte degli enti internazionali "andrà avanti" nei tempi previsti "la campagna di vaccinazione auspichiamo possa iniziare da metà gennaio" ha annunciato."La curva dei contagi si sta finalmente raffreddando se non congelando" ha aggiunto precisando che oggi "per il terzo giorno la buona notizia è che il numero dei ricoverati è minore del giorno precedente: questo vuol dire che guariscono più persone di quelle che si ammalano e che la pressione sugli ospedali comincia, anche se lentamente, ad affievolirsi". "Per sconfiggere il virus serviranno i vaccini: quello sarà il momento definitivo" per archiviare "questa triste pagina". Ma ora "il virus non è più sconosciuto" e dunque rispetto a prima "sappiamo" come affrontarlo, ha aggiunto ancora ricordando che il virus "è ancora fra noi e dunque non si può abbassare la guardia: i dati positivi vanno considerati per quelli che sono ma per ora non lo abbiamo sconfitto".Oggi i contagiati sono il 19 per cento in meno del giovedì precedente. Questo dato ci conforta dandoci fiducia" ha detto spiegando che "il 4,2 per cento dei positivi è ricoverato in ospedale e lo 0,5 per cento in terapia intensiva". La percentuale di persone positive sui tamponi effettuati due settimane fa era del "16,2 per cento, una settimana fa del 14,5, ed ora ci siamo stabilizzati intorno al 12 per cento" ha dichiarato. Sui Covid hotel "si è conclusa l’interlocuzione e nessuna Regione ha manifestato l’esigenza di intervenire per rafforzare questa rete" ha fatto sapere.(Rin)