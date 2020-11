© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è stata una giornata importante per l’italia. Aver votato lo scostamento non vuol dire governare insieme ma mettere al primo posto gli interessi degli italiani. E' un segnale importante perché la politica si è unita". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al Tg3, commentando il voto in parlamento sullo scostamento di Bilancio. (Rin)