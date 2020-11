Scostamento: Berlusconi, oggi pagina positiva, primo passo per unione forze contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l’intero Parlamento ha scritto "una pagina finalmente positiva. Di fronte all’emergenza Covid, maggioranza e opposizione insieme, hanno dato delle risposte concrete alle drammatiche difficolta di tanti italiani, lavoratori autonomi, commercianti, artigiani, professionisti che hanno visto il loro reddito compromesso dalla pandemia". Lo afferma in una nota il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "Sono le proposte che Forza Italia aveva messo in campo da settimane e che sono state recepite dal governo e votate praticamente all’unanimità dalle Camere. Rivolgiamo pertanto i più sentiti complimenti e ringraziamenti ai nostri alleati della Lega e di Fratelli d’Italia, in particolare a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni, per il loro fattivo ed essenziale contributo al comportamento unitario del centro destra", aggiunge. (segue) (Com)