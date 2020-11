Scostamento: Berlusconi, oggi pagina positiva, primo passo per unione forze contro Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo ringraziare - prosegue Berlusconi - anche tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo obbiettivo che non è un successo di parte, è un successo degli italiani. E' la strada che indicavamo parlando di collaborazione istituzionale e per la quale ci siamo battuti in questi mesi, recependo l’appello del capo dello Stato. Una strada che il centrodestra ha saputo percorrere unito, con senso di responsabilità verso il Paese, confermando così di essere un’opposizione che nelle emergenze mette l’interesse della nazione davanti a tutto, un’opposizione che costituisce certamente un’alternativa responsabile alla guida del Paese. Un’opposizione nella quale i nostri principi liberali, cristiani, europeisti, garantisti trovano piena attuazione. Naturalmente - osserva ancora il presidente azzurro - quello di oggi è solo un primo passo, ma è un passo sulla strada giusta: quella di unire le forze di fronte alla pandemia, mantenendo, maggioranza e opposizione, il proprio ruolo, la propria identità e la propria collocazione politica". (Com)