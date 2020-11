© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in una intervista al Tg3 respinge l'ipotesi di un governissimo dopo il voto unanime sullo scostamento di Bilancio. "Queste sono chiacchiere - afferma - . Non bisogna confondere la convergenza in un momento d bisogno della politica unita con il retropensiero che si voglia far altro". (Rin)