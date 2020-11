Roma: Di Pillo-Ieva (Municipio X), partiti lavori di riqualificazione di piazza Capelvenere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono partiti i lavori di riqualificazione di Largo Capelvenere, con l'obiettivo di ridare decoro all'intera piazza, nella quale è presente anche una sezione distaccata degli uffici del Municipio X". Lo dichiarano in una nota Giuliana Di Pillo e Alessandro Ieva, presidente e vicepresidente del Municipio Roma X. "La prima fase dell'intervento, fortemente voluto da questa amministrazione, e portata avanti dal dipartimento Simu su nostra indicazione è propedeutica ai lavori, per la completa ristrutturazione dell'area, di cui si occuperà direttamente il municipio nei prossimi mesi - aggiungono -. Per il momento si sta procedendo alla rimozione delle betonelle intorno al pino che si trova al centro della piazza, che diventerà un giardino, al rifacimento delle parti in marmo, alla realizzazione di un camminamento per disabili per giungere al semaforo su viale dei Romagnoli, alla sistemazione delle parti che circondano la fontana e alla sistemazione di alcune finestre della torretta. Dopo tanti anni nel corso dei quali piazza Capelvenere è stata abbandonata a se stessa e lasciata all'incuria - spiegano - finalmente ridaremo decoro a un punto strategico per Acilia, vista anche la prossimità con la stazione della Roma-Lido. Stiamo investendo fortemente energie e soldi per dare risposte tangibili e offrire ai cittadini i servizi cui hanno diritto", concludono.(Com)