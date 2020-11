Imprese: Banca Finint nomina nuovo Cda, dal primo gennaio Ad sarà Fabio Innocenzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea di Banca Finint, riunitasi ieri a Conegliano, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione che risulta così composto: Enrico Marchi all’incarico di presidente, Giovanni Perissinotto nel ruolo di amministratore delegato, Giorgio Stefano Bertinetti (consigliere indipendente), Fabio Innocenzi (consigliere), Massimo Mazzega (consigliere), Fabrizio Pagani (consigliere indipendente) e Giuliana Scognamiglio (consigliere indipendente). Stando al relativo comunicato stampa, a decorrere dal primo gennaio 2021 inoltre Fabio Innocenzi assumerà il ruolo di amministratore delegato, mentre Giovanni Perissinotto sarà nominato vicepresidente. Nato a Verona, Fabio Innocenzi si è laureato all’Università Bocconi iniziando la sua carriera nel Gruppo Unicredit, tra il 1993 e il 2001 è stato a capo delle attività di risparmio gestito e amministratore delegato di Pioneer Investments. Dal 2002 al 2008 ha rivestito il ruolo di amministratore delegato di Banco Popolare. È stato successivamente Responsabile per le banche del Nord-Est Italia del Gruppo Intesa Sanpaolo e ha guidato la Cassa di Risparmio del Veneto. Nel 2011 è entrato nel Gruppo Ubs con il ruolo di Group Country Head Italy e quindi anche di Consigliere Delegato di Ubs Europe Se. È stato inoltre presidente di Ubs Asset Management Sgr per l’Italia. Dal 2016 al 2019 ha presieduto il Cda e il comitato direttivo di Aipb, Associazione italiana private banking. Nel 2019 e 2020 è stato commissario straordinario di Banca Carige. (Com)