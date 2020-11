Roma: Legambiente, per 2 giorni consecutivi superati limiti polveri sottili, e Ztl spente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma ancora due giorni consecutivi di polveri sottili oltre il limite consentito, secondo quanto riferito dai report giornalieri di Arpa Lazio. Lo comunica in una nota Legambiente che spiega anche che il 24 novembre ha segnato un superamento la centralina di Fermi, e sia il 24 che il 25 il limite è stato superato nella centralina Cinecittà e in quella di via Tiburtina, in quest'ultima siamo già alla giornata numero 37 da inizio anno con valori oltre il limite, ben più del consentito. "L'aria di Roma torna a saturarsi di polveri sottili e come se non fosse sufficiente la pandemia, la salute dei romani è messa ulteriormente a dura prova - commenta Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio -, non abbiamo di certo bisogno di respirare smog, tantomeno in questo drammatico momento; andavano prese tutte le misure necessarie per evitarlo ma in Campidoglio le idee sembrano altre visto che accade tutto il contrario. Si è tornati a lasciare colpevolmente spenti i varchi Ztl permettendo alle auto di arrivare e imbottigliarsi nel cuore della Capitale; la Metro C è stata disastrosamente ferma per un giorno intero; il trenino della Casilina continua a rimanere attestato alla fermata Centocelle senza continuare lungo i tre chilometri di tracciato della periferia est; vengono chiuse intere stazioni della metro A e sulla metro B sono addirittura chiuse a tempo indeterminato le stazioni di Castro Pretorio e Policlinico, le due fermate utili a raggiungere il più grande ospedale d'Europa per superficie, nel momento della terribile emergenza sanitaria". (Com)