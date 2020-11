Portogallo: terminato ciclo di webinar per favorire opportunità investimento aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il webinar focalizzato sull'automotive e l'automazione industriale, si è concluso il ciclo di tre eventi digitali organizzati dalla Camera di commercio Italiana per il Portogallo in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Lisbona, nell'ambito del progetto "Chamber Mentoring for International Growth - StayExport" di Unioncamere e Assocamerestero. Digital marketing e agroalimentare sono stati i settori scandagliati nell'ambito degli altri due eventi che hanno completato il trittico di approfondimenti monografici sulle opportunità di investimento e affari in Portogallo. Concepita per sostenere e assistere le imprese italiane sui mercati esteri attraverso specifiche informative sui settori giudicati più interessanti, l'iniziativa ha riscosso un considerevole successo registrando la partecipazione di oltre 150 aziende confermando l'attenzione crescente delle imprese italiane verso il mercato portoghese. (segue) (Spm)