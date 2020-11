Portogallo: terminato ciclo di webinar per favorire opportunità investimento aziende italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo ciclo di webinar, il Sistema Italia ha voluto mettere a disposizione degli imprenditori italiani informazioni pratiche e facilmente fruibili in grado di facilitare loro la valutazione sull'opportunità di affacciarsi già con progetti concreti su un mercato portoghese che proprio nei settori selezionati mostra segnali di particolare vivacità e dinamismo", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Lisbona, Carlo Formosa, nel suo intervento conclusivo del ciclo. Ha riscosso particolare successo la sessione dedicata alle opportunità in Portogallo nell'agroalimentare, dove le prospettive di esportazione e investimenti sono state giudicate molto promettenti, come dimostrato anche dagli andamenti positivi dell'interscambio nonostante la pandemia. Moderati dal Presidente della Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, Santi Cianci, gli interventi che si sono susseguiti durante i tre seminari hanno consentito alle imprese italiane anche di entrare in contatto con relatori provenienti da aziende di spicco italiane e portoghesi. (Spm)