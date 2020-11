Carceri: Cirielli (Fd'I), aboliremo il reato di tortura, discrimina le Forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Questore della Camera e presidente della direzione nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, sottolinea: "A prescindere dal merito giuridico del procedimento penale, riteniamo che questo sia solo il primo effetto di una legge penale vergognosa contro le Forze dell'ordine, che è stata contrastata con forza da Fratelli d'Italia. Non certamente perché siamo contrari a punire le torture - continua il parlamentare in una nota -, ma poichè riteniamo che questa norma sia stata ideata per trasformare in tortura altre condotte illecite e perfino molte altre che non lo sarebbero affatto". Dopo il rinvio a giudizio di cinque agenti della Polizia penitenziaria, che prestavano servizio nel carcere di Ranza, a San Gimignano (Siena), accusati di tortura perché avrebbero picchiato un detenuto di nazionalità straniera, l'esponente di Fd'I commenta: "Per questo motivo, nella prossima legislatura cancelleremo questa orribile norma sul piano giuridico che criminalizza e discrimina le Forze dell'ordine. In un'epoca nella quale le aggressioni e le violenze finanche gravi ai danni degli uomini e delle donne in divisa non vengono spesso punite neanche con un solo giorno di carcere, aver previsto anche per presunte violenze psichiche pene folli e sproporzionate per il nostro ordinamento, nonché l'invenzione di condotte eteree qualificandole come un grave reato, rappresenta una vergogna istituzionale verso i servitori dallo Stato in divisa. Nella prossima legislatura, quando saremo maggioranza - conclude Cirielli -, prevedremo che soltanto vere condotte violente vengano punite adeguatamente introducendo una circostanza aggravante specifica". (Com)