Imprese: Poste Italiane vince il premio Oscar di Bilancio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poste Italiane si è aggiudicata l’Oscar di Bilancio 2020, il premio dedicato alle aziende più virtuose per qualità e trasparenza della comunicazione finanziaria e per la cura dei rapporti con gli stakeholder. Stando al relativo comunicato stampa, Poste Italiane si è distinta all’interno della categoria “Grandi imprese Ftse Mib” per aver presentato un bilancio integrato “che ha raggiunto quest’anno un eccellente grado di maturità in termini di disclosure, qualità dell’informazione e chiarezza espositiva: essa si caratterizza per l’eccezionale crescita realizzata rispetto al periodo precedente, in particolare, negli aspetti legati alla comunicazione e al coinvolgimento”. L’informativa economico-finanziaria, si legge nella motivazione della giuria, risulta di ottimo livello, evidenziando un elevato grado di elaborazione, approfondimento e completezza, oltre che di compliance rispetto alla normativa di riferimento, anche in relazione ai principi Ias di recente emanazione. (segue) (Com)