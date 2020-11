Imprese: Poste Italiane vince il premio Oscar di Bilancio 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo orgogliosi di questo riconoscimento che riflette il nostro impegno nel promuovere il miglioramento continuo dell’attività di reporting per garantire un’informativa chiara e completa, in linea con i principi di integrità e trasparenza alla base dell’identità del Gruppo: il successo ottenuto oggi è frutto del percorso pluriennale di Poste Italiane basato sulla condivisione con i propri stakeholder dell’evoluzione delle attività svolte a supporto della creazione di valore per crescere responsabilmente insieme e affrontare nuove sfide di sviluppo sostenibile”, ha commentato l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante. L’Oscar di Bilancio, prosegue la nota, conferma la qualità del percorso intrapreso dall’azienda nell’ottica della costante integrazione dei principi di sostenibilità nelle strategie di business. Il Gruppo ha riportato risultati eccellenti rispondendo al massimo livello agli indicatori internazionali che analizzano e valutano i comportamenti aziendali in tema di gestione aziendale responsabile, e per questo è stato incluso nei principali indici di sostenibilità come il Dow Jones Sustainability Index World e Dow Jones Sustainability Index Europe, che valutano le performance economiche, sociali e ambientali. (Com)